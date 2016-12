Gespanntes Warten auf Aktivkohlefilter

Filteranlage im Wasserwerk Hoya soll Mitte 2017 arbeiten / Wasser auch heute sauber

Hoya - Von Michael Wendt. „Ich habe da mal eine Frage zur Qualität des Trinkwassers: Ist der Genuss unbedenklich?“, sagte der Wecholder Rainer Fellermann jüngst im Betriebsausschuss des Samtgemeinderats. „Ja, Sie erhalten sauberes Wasser im Rahmen der Trinkwasserverordnung!“, antwortete Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer – schickte jedoch ein Aber hinterher, wenn auch ein sehr kleines.

Das in Hoya geförderte Wasser enthält Metaboliten, also Abbauprodukte aus Pflanzenschutzmitteln. Die sind zwar als ungiftig eingestuft, im Trinkwasser aber nicht erwünscht. Um den gesundheitlichen Richtwert für Metaboliten im Trinkwasser unter den Richtwert des Gesundheitsbundesamts zu drücken, mischt das Wasserwerk deshalb derzeit rund 40 Prozent unbelastetes Wasser der Harzwasserwerke zum eigenen Wasser dazu.

„Selbst diese Zumischung ist aber nicht unproblematisch“, sagte Meyer. Denn einige Experten sehen die Stoffsummen, also die Gesamtmenge der durch das Trinkwasser aufgenommenen Metaboliten als ein Problem an. „Auch deshalb haben wir uns entschieden, eine Aktivkohle-Filteranlage zu bauen, um den Kunden künftig wieder zu 100 Prozent eigenes Wasser liefern zu können“, sagte Detlef Meyer. Wasser aus der Region und ohne Metaboliten. Denn die sollen von der Aktivkohle beim Filtervorgang aufgesaugt werden. Der Bau der Anlage läuft seit einigen Monaten. Sie soll Mitte 2017 in Betrieb gehen.

Es gibt aber noch mindestens zwei weitere Gründe für den Bau der Filteranlage:

– die Beimischung von Wasser der Harzwasserwerke ist vergleichsweise teuer, und

– Detlef Meyer ist ein Verfechter der Nutzung eigener Ressourcen. Die Samtgemeinde Hoya hat diese Wasserressourcen. Sie schöpft sogar ihre Förderrechte bei Weitem nicht aus.

285 000 Euro Kosten für „Harzwasser“-Bezug

285 000 Euro zahlt der samtgemeindeeigene Betrieb Wasserversorgung Grafschaft Hoya in diesem Jahr für den Bezug von Wasser der Harzwasserwerke. Diese Zahl nannte die kaufmännische Betriebsleiterin Ute Hennig während der Ausschusssitzung. 80 000 Euro davon entfallen allerdings auf die Versorgung der Gemeinde Warpe, die aufgrund ihrer erhöhten Lage ausschließlich „Harzwasser“ erhält. Das Hochpumpen des in Hoya geförderten Wassers wäre zu aufwendig, und Warpe liegt direkt an der Leitung der Harzwasserwerke, die dem Verlauf der Bundesstraße 6 nach Bremen folgt. Von ihr aus führt zudem ein Abzweig zum Wasserwerk in Hoya.

Detlef Meyer: „2011 hat man uns belächelt“

Das Team des Wasserwerks und die Samtgemeinde als Eigentümerin warten nun gespannt darauf, wie sich die Filteranlage schlägt. 775 000 Euro soll ihr Bau insgesamt kosten. Die Wasserversorgung kann diese Summe aus ihren Rücklagen in Höhe von 1,8 Millionen Euro zahlen.

Für den regelmäßig nötigen Austausch der Aktivkohle sind jährlich 100 000 Euro eingeplant. Betriebsausschuss-Mitglied Dr. Ingo Schönfelder (Grüne) schätzt, dass Kauf und Entsorgung der Aktivkohle weniger kosten werden, weil es eine Recycling-Möglichkeit gibt (siehe Kasten). Auch Detlef Meyer sagte: „Wir gehen davon aus, dass es günstiger wird.“ Man müsse aber erst einmal über einen Zeitraum von anderthalb Jahren schauen, wie sich die Filteranlage entwickelt.

Der Samtgemeindebürgermeister wies im Ausschuss darauf hin, dass die Samtgemeinde bereits seit fünf Jahren eine Lösung für das Metaboliten-Problem sucht. „2011 hat man uns im Umweltministerium belächelt, als ich die Idee einer Filteranlage vorgestellt habe. Das ist heute anders“, sagte er. Denn mittlerweile haben mehrere Versorger im Land Probleme mit Rückständen im Grundwasser. Meyer: „Heute bittet uns der Niedersächische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, über unsere Probleme zu berichten.“

Detlef Meyer betonte auch, dass die Gespräche mit den Landwirten, die im Wasserschutzgebiet wirtschaften, wichtig waren und bleiben. Sie verzichten seit einigen Jahren auf das für die Belastungen verantwortliche Spritzmittel, dessen Einsatz im Schutzgebiet Hoya erst seit 2015 formell verboten ist.

Stichwort Aktivkohle:

Aktivkohle ist ein feinkörniger Kohlenstoff und sehr porös. Deshalb hat ein Gramm Aktivkohle eine Oberfläche von 1 000 Quadratmetern, erläuterte Ingo Schönfelder im Betriebsausschuss. An dieser Oberfläche bleiben Stoffe haften, und auf diese Weise lassen sich Flüssigkeiten filtern. Aktivkohle wird in einem Drehofen hergestellt. Sie kann von den Filterstoffen gereinigt und wiederverwertet werden.