17-jähriger Motorradfahrer stürzt durch Ölspur in Husum

Husum - Leichte Verletzungen erlitt ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer am Dienstagmorgen in Husum: Grund dafür war eine Dieselspur, die sich bis nach Schessinghausen fortsetzte.

+ Größere Mengen Diesel auf der Straße © Jan Habermann

Die Freiwillige Feuerwehr Husum wurde am Dienstagmorgen gegen 8.10 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung alarmiert: Im Kreuzungsbereich Nienburger Straße/Zum Horstberg waren größere Mengen Diesel, möglicherweise durch das Abbiegen eines Fahrzeuges mit einem nicht richtig verschlossenen Tankdeckel, ausgetreten. Die Polizei Stolzenau forderte die Unterstützung der Feuerwehr an, um die Gefahrenstelle zu beseitigen. Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Rehburg hatte sich zuvor beim Einbiegen in die Straße "Zum Horstberg" leicht verletzt, da er wegen der ausgetretenen Dieselspur gestürzt war. Das Motorrad wurde ebenfalls beschädigt.