Zoll lässt rund 10.000 Flaschen gepanschten Wodka vernichten

Bramsche - Rund 10.000 Flaschen mit Wodka hat der Zoll in Bramsche bei Osnabrück vernichten lassen.

Der aus Industriealkohol, Methanol und Wasser gepanschte Inhalt, insgesamt rund 8.000 Liter, soll demnächst in einem Recycling-Zentrum verbrannt werden. Die vollen Flaschen wurden dort am Donnerstag zerschreddert.

+ Die Flaschen sind wegen einer 300-fachen Überschreitung der zulässigen Menge an Methanol sichergestellt worden. © dpa

Untersuchungen ergaben in den Flaschen einen Methanolgehalt von bis zu 14,6 Gramm je Liter, wie ein Sprecher der Generalzolldirektion in Bonn mitteilte. Der Inhalt habe damit die zulässige Menge um das 300-fache überschritten und sei hochgefährlich. Die Flaschen wurden in Nordrhein-Westfalen sichergestellt. Zöllner in Bayern waren zuvor auf Unregelmäßigkeiten beim Import von Branntwein aus Italien aufmerksam geworden. Die Spur führte nach Duisburg, wo die unversteuerten Spirituosen umgeschlagen wurden.