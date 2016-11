Zahl der sexuellen Straftaten leicht gestiegen

Hannover - Die Zahl der sexuellen Straftaten in Niedersachsen ist in den ersten neun Monaten des Jahres leicht gestiegen. Bis einschließlich September 2016 erfasste die polizeiliche Kriminalitätsstatistik insgesamt 3948 solcher Fälle, wie Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch in Hannover sagte. Das waren 20 Fälle mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Zahl der sexuell motivierten Straftaten im Internet, die in Niedersachsen angezeigt wurden, ging hingegen deutlich um 46,4 Prozent zurück. 75 Fällen gingen die Ermittler bis einschließlich September nach.

Als Antwort auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion präsentierte Pistorius auch die Einbruchszahlen in Niedersachsen für die ersten neun Monate. Insgesamt 13.292 Einbruchdiebstähle registrierten die Behörden. Das waren 153 mehr als im Vorjahreszeitraum. "Erst bei Vorliegen der festgeschriebenen Jahreszahlen können konkrete Interpretationen vorgenommen und fundierte inhaltliche Aussagen getroffen werden", sagte der Minister im Hinblick auf die Vorläufigkeit der Daten.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa