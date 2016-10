Nachwuchs bei Wölfen in der Heide

Welpen mit Fotofallen abgelichtet

Hannover - Bei den Wolfsrudeln auf dem Truppenübungsplatz Bergen und im Raum Wietzendorf gibt es Nachwuchs.

Mit Fotofallen der Bundesforstbetriebe wurden Welpen abgelichtet, wie die Landesjägerschaft am Montag in Hannover mitteilte. So konnten in Bergen vier und bei Wietzendorf drei Welpen nachgewiesen werden. Das Rudel von dort scheint sein Territorium in Richtung des Truppenübungsplatzes Munster-Süd verlagert zu haben, zumindest entstanden dort die Bilder. Auf dem Schießplatz Rheinmetall wurde dagegen in diesem Jahr kein Nachwuchs gesichtet, wohl aber einzelne Tiere.

Wölfe in Niedersachsen

Landesweit seien damit aktuell acht Wolfsrudel und zwei territoriale Fähen nachgewiesen, erklärte Raoul Reding, Wolfbeauftragter der Landesjägerschaft. Rund 80 Wölfe lebten derzeit in Niedersachsen, die Landesjägerschaft ist für die Beobachtung der Tiere zuständig.

dpa

