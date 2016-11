Sechs Verletzte bei Auffahrunfall auf A29

Autobahn kurzzeitig voll gesperrt

Wilhelmshaven - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 nahe Wilhelmshaven sind sechs Menschen verletzt worden.

Ein 20-Jähriger fuhr am Dienstagabend mit seinem Fahrzeug auf den Wagen einer 48-Jährigen auf, wie die Polizei mitteilte. Dabei drehte sich ihr Auto und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Die Fahrerin und zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt, ein 82-Jähriger schwer. In dem Fahrzeug des 20-Jährigen saß zudem ein 19-Jähriger, auch sie erlitten leichte Verletzungen. Alle sechs Verletzten mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die A29 wurde für eine halbe Stunde voll gesperrt.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa-avis