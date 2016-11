Vogelgrippe-Gefahr: Stallpflicht wird ausgeweitet

640.000 Tiere betroffen

Schortens - In mehr als der Hälfte der niedersächsischen Landkreise gilt inzwischen wegen des Risikos einer Infektion mit dem Vogelgrippe-Virus H5N8 die Stallpflicht für Geflügel.

Am Mittwoch kommt das sogenannte Aufstallungsgebot auch in den Kreisen Friesland, Wittmund, Wesermarsch und der kreisfreien Stadt Wilhelmshaven. Betroffen sind dort 640.000 Tiere, von denen aber rund 85 Prozent ohnedies in Ställen untergebracht sind. In Niedersachsen werden rund die Hälfte aller deutschen Hühner, Puten und Enten gehalten.

dpa

