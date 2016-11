Versuchter Geldautomaten-Raub: Ganoven fahren mit Lastwagen in Bank 

Fahndung bisher erfolglos

Großburgwedel - Mit einem gestohlenen Lastwagen sind Ganoven rückwärts in eine Bank in Großburgwedel bei Hannover gefahren und haben erfolglos versucht, den Geldautomaten aus der Verankerung zu reißen.

Daraufhin flüchteten sie in der Nacht zum Donnerstag mit zwei bereitstehenden Autos Richtung Autobahn 7, wie die Polizei mitteilte. Die Fahndung verlief erfolglos. Der Automatenraum, der sich in einem Lebensmittelmarkt befindet, wurde erheblich beschädigt. Wie sich zeigte, war der Pritschen-Lkw in der Nacht in Celle gestohlen worden. Die Herkunft der Täter ist unklar.

Schon seit einiger Zeit wird eine Bande Niederländer für zahlreiche Sprengungen von Geldautomaten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verantwortlich gemacht, außerdem gibt es eine Gruppe aus Polen und Nachahmungstäter. Nachdem in den Niederlanden die Bankfilialen selber besser geschützt werden, haben Kriminelle verstärkt Geldautomaten in Supermärkten im Visier.

Im September sprengten Unbekannte einen Geldautomaten im Einkaufszentrum Dodenhof in Posthausen. Der Geldautomat wurde bei der Sprengung zwar beschädigt, doch gelangten die Täter nicht an das Bargeld. Sie ergriffen daraufhin unerkannt die Flucht.

mke/dpa

