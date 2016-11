Wohnung verqualmt: Mutter und Kinder in Klinik gebracht

Vergessener Topf

Gehrde - Drei Kinder und ihre Mutter sind in Gehrde (Landkreis Osnabrück) in der Nacht zum Sonntag wegen des Verdachts auch Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Die vier schliefen in ihrer Wohnung als in der Nacht plötzlich ein Rauchmelder Alarm schlug, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Die Mutter hatte am Abend offenbar einen Topf mit Kunststoffeinsatz auf dem angeschalteten Herd vergessen. Dieser begann zu rauchen und verqualmte die Wohnung. Zu einem Brand sei es nicht gekommen. Die 5, 8 und 14 Jahre alten Kinder und die Mutter konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa