87-Jährige von Müllwagen überrollt

Unfall beim Rückwärts-Rangieren

Lüneburg - In Lüneburg ist eine 87-Jährige unter einen Müllwagen geraten und wenig später im Krankenhaus gestorben.

Das Fahrzeug traf die Frau beim Rückwärts-Rangieren, obwohl ein Kollege des Fahrers das Manöver am Dienstag abgesichert hatte, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Schwerverletzte sei noch in ein Krankenhaus gebracht worden, dort aber ihren schweren Verletzungen am Nachmittag erlegen. Der Fahrer des Müllwagens und seine drei Kollegen erlitten einen Schock und wurden ebenfalls medizinisch versorgt.

dpa

