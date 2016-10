Unbekannte stecken Café in Hameln in Brand

Polizei ermittelt

Hameln - Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag ein Feuer in einem Café in der Hamelner Altstadt gelegt. Es konnte schnell gelöscht werden und es gab keine Verletzten, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte.

Ein Anwohner hatte den Brand gemeldet und beobachtet, wie zwei Personen in Richtung Weserpromenade geflohen seien. Dabei handelte es sich vermutlich um die Brandstifter, wie es weiter hieß. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war am Samstagmorgen noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Tätern.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa