Mann in Lüneburg von Grusel-Clown mit Baseballschläger verfolgt

Polizei konnte Täter nicht finden

Lüneburg - Ein junger Mann ist in Lüneburg von einem Grusel-Clown verfolgt worden - in den vergangenen Tagen waren bundesweit mehrfach solche Vorfälle gemeldet worden.

In Lüneburg verfolgte der unbekannte Clown, der einen Baseballschläger dabei hatte, einen 20-Jährigen. Nach dem Vorfall am Donnerstagabend verschwand der Kostümierte.

Die von dem jungen Mann alarmierte Polizei konnte den Clown nicht finden, sagte Polizeisprecherin Antje Freudenberg. „Die Polizei sieht in dem Verhalten der als Clown verkleideten Täter keinen lustigen Dumme-Jungen-Streich", betonte Freudenberg. „Die Begegnung mit einem dieser Täter kann bei einem Opfer massive Ängste auslösen."

Die Polizei sollte bei solchen Vorfällen umgehend informiert werden. In den vergangenen Tagen waren bundesweit mehrfach solche Clowns gesichtet worden, am Donnerstagabend auch auf Sylt. Die Täter erschrecken und bedrohen Passanten, zum Teil sind sie bewaffnet. In den USA registrieren die Behörden schon seit zwei Jahren entsprechende Vorfälle mit Horror-Clowns.

dpa

