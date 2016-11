Harz bereitet sich auf die Wintersaison vor

Erste Schneekanonen laufen

+ © dpa Die Harzer Tourismusregion bereitet sich auf die Wintersaison vor. Die ersten Schneekanonen laufen bereits. © dpa

Braunlage - Im Harz laufen die Vorbereitungen für die Wintersaison. „Seit Dienstag laufen die Schneekanonen am Wurmberg in Braunlage“, sagte Christin Faust vom Harzer Tourismusverband.

Auch in St. Andreasberg am Matthias-Schmidt-Berg werden die Skilifte vorbereitet. Derzeit liege aber kein Schnee, Wintersportler müssen sich noch gedulden. Einen konkreten Termin für die Eröffnung der Skisaison im Harz gibt es nicht. „Das hängt immer vom Wetter ab, das kann man in den Mittelgebirgen nicht fest zusagen", betonte Faust.

Zudem gebe es regionale Unterschiede. In Torfhaus sind die Liftbetreiber auf natürlichen Schnee angewiesen, da das Gebiet im Nationalpark liegt. An anderen Orten könne man - wenn es kalt genug ist - auch mit Schneekanonen arbeiten und schon früher Ski laufen.

dpa