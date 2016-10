Emden - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Emden ist am Sonntag ein Toter gefunden worden.

Feuerwehrkräfte hatten das Feuer in der Erdgeschosswohnung schnell löschen können, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Wer der Tote ist und woran er gestorben ist, war zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen wurde kein weiterer Hausbewohner verletzt. Der Einsatz dauerte am Sonntagmorgen zunächst noch an.

dpa