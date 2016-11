Stallpflicht wegen Vogelgrippe im Emsland und der Grafschaft Bentheim

Bis Ende Januar nicht ins Freie

Bad Bentheim - Zum Schutz vor der Vogelgrippe gilt für Geflügel im Emsland und der Grafschaft Bentheim ab sofort Stallpflicht.

Bis Ende Januar dürfen Hühner, Enten, Truthähne, Gänse und andere gefiederte Nutztiere nicht ins Freie, teilten beide Landkreise am Donnerstag mit. Aktueller Anlass seien mehrere Infektionen von Wildvögeln mit dem hochansteckenden Erreger-Typ H5N8 im Kreis Plön in Schleswig-Holstein sowie in Konstanz in Baden-Württemberg.

Eine Verbreitung des Erregers durch Wildvögel sei wahrscheinlich, daher sei die Stallpflicht die einzig geeignete Maßnahme, sagte Landrat Reinhard Winter im Emsland. Sowohl der Landkreis Emsland als auch die Grafschaft Bentheim sind Rastgebiete für wildlebende Wat- und Wasservögel. Gleichzeitig gibt es dort viele Geflügelbetriebe. Im Emsland werden nach Angaben des Landkreises 35 Millionen Stück Geflügel gehalten, in der Grafschaft Bentheim sind es 9,4 Millionen.

