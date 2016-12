Sportwagen-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Unfall

+ © 261News / van Elten Der Sportwagen wurde durch den Aufprall völlig zerstört. © 261News / van Elten

Molbergen/Cloppenburg - Bei einem Verkehrsunfall ist der Fahrer eines Sportwagens schwer verletzt worden.

Der Mann war am Montagabend in Molbergen im Kreis Cloppenburg aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt. Dabei wurde der 49-jährige Cloppenburger in seinem Auto eingeklemmt. Ein Helfer konnte ihn schwer verletzt aus seinem zerstörten Autowrack befreien, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Ob überhöhte Geschwindigkeit der Grund für den Unfall sei, müsse derzeit noch geprüft werden.

dpa