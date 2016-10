Schwefelsäuretank explodiert bei Feuer

Brand auf Gelände einer Biogasanlage

Vechta - Bei einem Brand auf dem Gelände einer Biogasanlage in Vechta ist ein Schwefelsäuretank mit einer Kapazität von 8000 Litern explodiert.

Das Feuer war nach Polizeiangaben am Donnerstag aus ungeklärter Ursache in einem Trockner für Gärreste ausgebrochen. Die stark ätzend und reizend wirkende Schwefelsäure sei vermutlich durch die große Hitze verbrannt, sagte eine Sprecherin. Anwohner wurden per Rundfunk aufgefordert, vorsorglich Fenster und Türen zu schließen. Messungen der Feuerwehr ergaben jedoch keine Umweltbelastung durch die Chemikalie. Mehr als 100 Feuerwehrleute aus Vechta und den umliegenden Orten waren im Einsatz, verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf rund 600.000 Euro geschätzt.

dpa

