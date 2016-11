Mehr ABC-Schützen in Niedersachsen und Bremen

Schuljahr 2016/2017

Hannover - Die Zahl der Schulanfänger in Niedersachsen ist angesichts der verstärkten Zuwanderung gestiegen. Zwischen Göttingen und Wilhelmshaven wurden im laufenden Schuljahr 2016/2017 rund 69.900 Mädchen und Jungen eingeschult.

Dies sind nach vorläufigen Zahlen, die das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden am Mittwoch veröffentlichte, 0,9 Prozent mehr als im Vorjahr. 2015 war die Zahl der Erstklässler in Niedersachsen noch rückläufig. In Bremen erhöhte sich die Zahl der Erstklässler sogar um 3,5 Prozent auf 5.600. Bremen liegt damit deutlich über dem bundesweiten Anstieg.

In Deutschland wurden zum laufenden Schuljahr insgesamt 719.000 Kinder eingeschult, 2,0 Prozent mehr als im Vorjahr. Als eine Ursache für die Entwicklung nannte das Bundesamt die verstärkte Zuwanderung 2015. Die größten Anstiege gab es im Saarland (plus 8,0 Prozent) und Brandenburg (plus 5,4 Prozent). Rückgänge bei den Schulanfängern wurden dagegen in Schleswig-Holstein (minus 0,8 Prozent) und Hessen (minus 0,6 Prozent) registriert.

dpa

