Diebe stehlen Unterwäsche im Wert von 7500 Euro

Kurioser Diebstahl

Schüttorf - Unbekannte hatten großes Interesse an Unterwäsche: Sie entwendeten Damen- und Herrenwäsche im Wert von 7500 Euro aus einem Bekleidungsgeschäft in Schüttorf in der Grafschaft Bentheim.

Nach Polizeiangaben drangen die Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in das Geschäft ein und ließen auch Bargeld mitgehen. Wie sie die große Menge hochwertiger Unterwäsche abtransportierten, war noch unklar. Von den Tätern und ihrer Beute fehlte zunächst jede Spur.

dpa

Rubriklistenbild: © Symbolbild / imago