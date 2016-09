Raser bekommt gleich zwei Fahrverbote an einem Tag

Der Lappen ist weg

Hilligsfeld - Ein Extremraser hat im Landkreis Hameln-Pyrmont gleich zwei Fahrverbote an einem Tag kassiert. Bei einer Tempomessung der Polizei auf der Bundesstraße 217 wurde der Mann bei Hilligsfeld zunächst mit 178 Stundenkilometern in Fahrtrichtung Hameln geblitzt - erlaubt war dort Tempo 100.

Später registrierte die Messanlage den Fahrer in Gegenrichtung sogar mit Tempo 191. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wird der Raser nun nicht nur einmal, sondern gleich zweimal bestraft: Mit rund 1000 Euro Bußgeld, einem halben Jahr Fahrverbot und mindestens 4 Punkten in Flensburg.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa