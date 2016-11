Landtag will Tacho-Schwindel bei Gebrauchtwagen ausbremsen

Antrag zur Abstimmung

+ © dpa Immer wieder tricksen Verkäufer am Kilometer-Stand. © dpa

Hannover - Niedersachsens rot-grüne Landesregierung soll auf Bundesebene Druck im Kampf gegen den verbreiteten Tacho-Schwindel bei Gebrauchtwagen machen.

Im Landtag in Hannover steht am Dienstag ein entsprechender Antrag zur Abstimmung an. Derartige Betrügereien sind bundesweit ein Finanz- und Sicherheitsrisiko für Autokäufer und gelten als Massenphänomen. Helfen soll ein sogenannter Car-Pass - eine Art Lebenslauf-Akte, in der Fahrzeughistorie und aktueller Kilometerstand bei jeder Hauptuntersuchung und Reparatur eines Wagens fortgeschrieben werden. Wird der Antrag gebilligt, muss sich die Landesregierung für eine solche Lösung auf Bundesebene einsetzen.

dpa