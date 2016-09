Naturpark Harz trägt bis 2021 Qualitätssiegel

Erfolgreiche Überprüfung

Quedlinburg - Der länderübergreifende Naturpark Harz trägt bis 2021 das Siegel "Qualitäts-Naturpark".

Die dafür notwendige Überprüfung in den vergangenen Monaten sei erfolgreich gewesen, teilte der Regionalverband Harz als Naturparkträger in Quedlinburg mit. "Qualitäts-Scouts" hatten sich vor Ort umgeschaut, zudem musste ein Fragenkatalog beantwortet werden. Bewertet wurden unter anderem Management, Naturschutz, Tourismus und Umweltbildung. Als Naturpark Harz sind drei Naturparke in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen vereint. Deutschlandweit gibt es 104 Naturparke. Mehr als 70 von ihnen tragen das Qualitäts-Siegel.

dpa

