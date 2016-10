Mann wird bei Unfall aus Auto geschleudert

+ © dpa © dpa

Rüdershausen - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Göttingen aus seinem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben vom Sonntag war der 44-Jährige am Samstag bei Rüdershausen auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern geraten. Der Fahrer kam mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde er aus dem Fahrzeug geschleudert und flog in einen Straßengraben, wo er mit schweren Verletzungen liegen blieb. Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Zunächst war auch ein Rettungshubschrauber gelandet.

dpa