Großbrand im Landkreis Vechta - Tausende Strohballen in Flammen

Bis zu 80.000 Euro Schaden

+ © Screenshot: Thomas Lindemann Etwa 3.500 Strohballen sind in Lohne-Brockdorf am Samstagmorgen abgebrannt. © Screenshot: Thomas Lindemann

Lohne - Mehrere tausend Strohballen sind im Landkreis Vechta in Brand geraten. Rund 100 Feuerwehrleute mit etwa 15 Fahrzeugen waren am Samstagvormittag in Lohne im Einsatz, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Die Feuerwehr war am Morgen alarmiert worden. In ersten Meldungen sei von 3.500 Heuballen die Rede, hieß es bei der Polizei in Vechta. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Es sei nach ersten Schätzungen mit einem Sachschaden von bis zu 80.000 Euro zu rechnen, hieß es.

dpa