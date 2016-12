Lastwagen mit 1000 geladenen Autoreifen auf A2 ausgebrannt

Feuerwehr ließ Ladung kontrolliert ausbrennen

Königslutter - Ein mit rund 1000 Autoreifen beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 2 zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ausgebrannt und hat eine stundenlange Fahrbahnsperrung ausgelöst.

Das Feuer war am Montagabend im Lkw-Anhänger während der Fahrt in Richtung Berlin-Hannover ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer hielt auf der A2 bei Königslutter an und trennte die Zugmaschine ab. Die Feuerwehr konnte die Flammen nicht löschen und ließ die Ladung kontrolliert ausbrennen. Die A2 wurde ab der Anschlussstelle Königslutter in der Fahrtrichtung des Lastwagens gesperrt. Am frühen Dienstagmorgen solle die Sperrung wieder aufgehoben werden, hieß es. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

