Kitesurfer aus der Nordsee gerettet

Board verloren

Schillig - Seenotretter haben am Sonntag einen Kitesurfer aus der Nordsee vor Schillig geborgen.

Der Sportler sei bei kräftigem ablandigem Wind und ablaufendem Wasser immer weiter hinaus auf See getrieben worden, teilte eine Sprecherin der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger am Montag mit. Ein Seenotrettungsboot der Station Horumersiel im Landkreis Friesland befand sich auf Kontrollfahrt in der Nähe des Kitesurfers. Sie nahmen den Urlauber aus Stuttgart an Bord, er war unverletzt.

Der Mann hatte zunächst sein Board verloren, ein anderer Surfer brachte es ihm zurück. Dennoch schaffte er es nicht, seinen Kite zu starten. Zwei weitere Surfer erreichten das Ufer aus eigener Kraft.

