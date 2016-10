Kernkraftgegner fordern Aus für Atomanlagen

700 Teilnehmer

Lingen - Mehrere hundert Atomkraftgegner haben am Samstag für ein Ende der Brennelemente-Produktion in Lingen demonstriert. Zu dem Protestzug durch die Lingener Innenstadt hatte ein Bündnis von mehr als 100 Anti-Atomkraftorganisationen aufgerufen. Darunter waren auch Delegationen von Atomstandorten in Belgien und Frankreich. Die zum französischen Areva-Konzern gehörende Fabrik beliefert neben deutschen Kernkraftwerken unter anderem auch die umstrittenen Atommeiler Doel und Tihange in Belgien. Polizei und Veranstalter sprachen von 700 Teilnehmern.

Lingen sei ein zentraler Ort für die Atomindustrie in Deutschland, hieß es bei der Demonstration. Gefordert wurde ein Stopp aller Exporte von Brennelementen und von angereichertem Uran aus Deutschland ins Ausland. Die Anlagen zur Urananreicherung im westfälischen Gronau und die Brennelementfertigung in Lingen müssten in den Atomausstieg einbezogen werden.

Auch sollten die noch in Niedersachsen laufenden Kernkraftwerke Lingen und Grohnde früher vom Netz genommen werden. Bei Areva in Lingen arbeiten rund 300 Arbeitnehmer in der Produktion von Brennelementen. Ein Exportverbot bedrohe Arbeitsplätze in Deutschland, entgegnete das Unternehmen. "Nach der Abschaltung der letzten deutschen Kernkraftwerke im Jahr 2022 ist nur eine exportorientierte kerntechnische Industrie in der Lage, die notwendigen Kompetenzen für sicheren Rückbau und Zwischenlagerung, aber auch für Medizin und Forschung in Deutschland zu erhalten", teilte das Unternehmen dazu mit.

dpa

