Prozess um Tod von Streitschlichter an Landgericht verwiesen

Nach Anhörung erster Zeugen

Hannover - Der vor dem Amtsgericht Hannover gestartete Prozess um den gewaltsamen Tod eines 24 Jahre alten Streitschlichters soll vor dem Landgericht neu aufgerollt werden.

Das entschied Richter Lars Römermann am Montag nach Verlesung der Anklage und Vernehmung der ersten Zeugen. Ein 49-Jähriger muss sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Ihm wird vorgeworfen, den 24-Jährigen bei einer Schlägerei auf einem Parkplatz in Seelze in der Nacht zum 22. Februar 2015 am Kopf getroffen zu haben.

Das Opfer hatte sich unvermittelt zwischen den Angeklagten und einen 28-jährigen Mann gestellt. Der Streitschlichter starb wenige Tage später im Krankenhaus. Er könne nicht ausschließen, dass es sich bei der Tat doch um Körperverletzung mit Todesfolge handelt, begründete der Richter. Deshalb müsse vor dem Landgericht Hannover neu verhandelt werden.

