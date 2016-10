Rund 1.000 Liter Kühlflüssigkeit in Modegeschäft ausgelaufen

Keine Verletzten

Hannover - In einem Modegeschäft in Hannovers Innenstadt sind am Freitagmorgen etwa 1.000 Liter Kühlflüssigkeit ausgelaufen. Der Haustechniker informierte gegen 6.50 Uhr die Feuerwehr, Kunden waren zu dieser Zeit noch nicht in dem Laden. Verletzt wurde niemand, teilte die Feuerwehr mit.

Die Flüssigkeit war aus einer undichten Leitung ausgetreten und hatte sich im vierten und dritten Obergeschoss der Filiale einer Modekette ausgebreitet. Das Leck konnte von den Einsatzkräften abgedichtet werden. Die Kühlflüssigkeit musste in Behältern aufgefangen und mit einem Spezial-Gewebe aufgenommen werden. Ursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa-avis/Symbolbild