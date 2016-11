Hinweise auf Gewalttat: Prostituierte in „Love-Mobil“ getötet

Update: Tatumstände weiterhin unklar

Peine - Eine 40-Jährige ist in einem sogenannten „Love-Mobil" an einer Bundesstraße bei Peine getötet worden. Die Prostituierte starb ersten Ermittlungen zufolge an Gewalteinwirkung.

Dies teilte ein Sprecher der Polizei Salzgitter am Sonntag mit. Das habe die Obduktion ergeben. Wie die Frau ums Leben kam, teilte die Polizei nicht mit. Die Kripo in Salzgitter richtete noch am Samstag eine Mordkommission ein.

Die tote 40-Jährige war am Freitagabend in dem Wohnmobil, das auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 494 zwischen Hildesheim und Peine abgestellt war, entdeckt worden. Das Opfer wohnte laut Polizeiangaben in der Region Hannover. „Love-Mobile" sind Campingbusse, in denen Prostituierte meist nahe Bundes- oder Landstraßen ihre Dienste anbieten.

