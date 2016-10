Geparkter Transporter zweimal getroffen: Totalschaden

Delmenhorst - Ein ordnungsgemäß geparkter Transporter ist in Delmenhorst gleich zweimal von vorbeifahrenden Autos gerammt worden.

Der zweite Unfall sei am Samstag so heftig gewesen, das der schon etwas ältere VW Bully mit Totalschaden abgeschleppt werden musste, teilte die Polizei mit. Die 34 Jahre alte Fahrerin eines Kleinwagens wurde leicht verletzt, ihr Auto ist ebenfalls Schrott. Am Vorabend war nach Polizeiangaben ein 74-Jähriger mit seinem Auto gegen das Heck des Transporters gefahren. Für die Polizei sind die Unfälle ein Rätsel: Die Straße sei schnurgerade, gut ausgebaut und beleuchtet. Auch habe es keine wetterbedingten widrigen Umstände gegeben, hieß es.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa