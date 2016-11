Prostituierte in Wolfsburg gewaltsam getötet

Mordkommission ermittelt

Wolfsburg - In Wolfsburg ist eine Frau offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Sie wurde nach Polizeiangaben am Freitagnachmittag schwer verletzt in einer Wohnung in der Bahnhofstraße im Stadtteil Vorsfelde gefunden.

Ein Sprecher der Polizei sagte am Samstag: Es stehe fest, dass es sich um einen Bordellbetrieb handele. "Draußen hängt ein rotes Leuchtschild." Die Frau war am Freitagnachmittag in einer Wohnung in einem Bordell gefunden worden. Sie starb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Tatort.

Nach dem Obduktionsbericht sei die Frau durch stumpfe Gewalteinwirkung gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Zum Alter konnten die Ermittler demnach zunächst keine Angaben machen. "Die Identität ist noch nicht endgültig geklärt."

dpa

