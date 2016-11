Feuer im Klinik-Heizkraftwerk in Lingen - keine Verletzten

Starke Rauchentwicklung

Lingen - In einem Betriebsgebäude eines Krankenhauses in Lingen ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in dem Heizkraftwerk führte laut Polizei zu einer starken Rauchentwicklung.

„Es gibt keine Verletzten", sagte ein Polizeisprecher. Der Brand sei unter Kontrolle. In dem Blockheizkraftwerk befinden sich laut Polizei 1.000 Liter Öl. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten umliegende Stationen und die Zentrale Notaufnahme geräumt werden. Per Twitter rief die Polizei dazu auf, die Umgebung des Krankenhauses zu umfahren. Inzwischen ist das Feuer gelöscht.

dpa

#Lingen #Bonifatiushospital

Feuer ist gelöscht, keine Personen verletzt, hoher Sachschaden am Blockheizkraftwerk. avr — Polizei Emsland (@Polizei_EL) 17. November 2016

