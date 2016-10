Großbrand in Parkettfabrik im Ammerland

Situation unter Kontrolle

+ © Mediengruppe Kreiszeitung / van Elten Die Holzlagerhalle brannte komplett ab. © Mediengruppe Kreiszeitung / van Elten

Wiefelstede - Ein Feuer in einem Parkettwerk in Wiefelstede (Landkreis Ammerland) hat am Mittwochmorgen einen Großeinsatz bei der Feuerwehr ausgelöst.

Der Brand war aus zunächst unbekannter Ursache in einer Holzlagerhalle ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei. Demnach gab es keine Verletzten.

Rund zwei Stunden nach der Alarmierung war der Brand noch nicht gelöscht, sagte der Sprecher. Allerdings habe man die Situation unter Kontrolle, vor Ort sei ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr und der Polizei, hieß es weiter. Der entstandene Schaden war zunächst nicht bekannt, gehe aber vermutlich in die Millionen.

dpa