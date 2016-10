Identität der Leiche nach Brand in Emden noch unklar

Emden - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Emden ist die Identität der gefundenen Leiche weiter unklar. Die Obduktion sei für Dienstag geplant, sagte die Sprecherin der Polizeiinspektion Leer/Emden, Sina Butke, am Montag.

Zur Brandursache könne sie noch keine Angaben machen. Der Brandort werde von Sachverständigen untersucht. „Die Ermittlungen dauern an.“ Sie gehe davon aus, dass es am Mittwoch weitere Erkenntnisse geben werde.

Das Feuer war am Sonntagmorgen im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen. Dort fanden Einsatzkräfte die Leiche. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr konnte den Brand nach Angaben der Polizei schnell löschen. Sechs Bewohner des Hauses wurden vorsorglich wegen möglicher Rauchgasvergiftungen vom Rettungsdienst behandelt.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa