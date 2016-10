E-Bike-Fahrerin stirbt bei Unfall

74-Jährige übersieht Wohnmobil

Kluse - Eine 74-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Sonntag bei einem Unfall in Kluse im Kreis Emsland gestorben. Die Frau überquerte mit ihrem Rad die Bundesstraße 70 und übersah dabei ein Wohnmobil, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.

Die 69 Jahre alte Fahrerin des Wohnmobils konnte nicht rechtzeitig bremsen und prallte mit der Frau zusammen. Dabei erlitt die E-Bike-Fahrerin schwere Verletzungen und starb noch am Unfallort. Die beiden Insassen im Wohnmobil blieben unverletzt. Warum die Frau unvermittelt die Straße überqueren wollte, war unklar.

