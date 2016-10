Parkhallenbesitzer muss für bröckenlden Putz am Nachbargebäude haften

Motorhaube und Kotflügel beschädigt

+ © dpa Weil herabfallender Putz in einer Parkhalle des Unternehmens seinen Wagen beschädigt hat, klagt ein Autofahrer gegen den Parkhallenbetreiber auf Schadenersatz. © dpa

Hannover - Bröckelnder Putz am Nachbargebäude kostet einen Parkhallenbetreiber aus Langenhagen bei Hannover fast 1.000 Euro.

Nachdem dort ein abgestelltes Auto durch den herabfallenden Putz an Motorhaube und Kotflügel beschädigt worden war, forderte der Pkw-Besitzer 740 Euro Schadenersatz. Dieser Forderung widersprach der vom Parkhallenbetreiber, weil er für die Wand des Nachbargebäudes keine Verantwortung übernehmen wollte. Am Amtsgericht Hannover wurde der Mann nun aber doch dazu verurteilt, genau 972,80 Euro an den geschädigten Autobesitzer zu zahlen, wie das Amtsgericht am Dienstag mitteilte.

In ihrer Argumentation stellte Richterin Catharina Erps fest, dass der Betreiber eines kostenpflichtigen Parkplatzes unabhängig vom Verschulden für Schäden hafte, die an abgestellten Fahrzeugen entstehen. Zu den knapp 1.000 Euro kommen nach einer Reparatur des Schadens noch die Mehrwertsteuer und die Kosten für einen Mietwagen über zwei Tage.

Bereits 1974 hatte der Bundesgerichtshof einen Hotelbesitzer zur Zahlung von Schadenersatz verurteilt, nachdem ein Auto auf dem hoteleigenen Parkplatz durch einen Ast vom Nachbargrundstück beschädigt wurde.

