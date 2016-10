Polizei findet 4,7 Kilo Kokain im Wert von 325.000 Euro

Bad Bentheim - Kokain im Wert von 325.000 Euro beschlagnahmt und einen Drogenschmuggler festgenommen - der Bundespolizei ist ein 20-Jähriger ins Netz gegangen, der Rauschgift von den Niederlanden nach Deutschland schmuggelte.

Der Marokkaner war am Samstagabend in der Grafschaft Bentheim auf der Autobahn 30 unterwegs. Im Rahmen einer grenzübergreifenden Überwachung wurde das Auto mit norwegischer Zulassung auf dem Parkplatz "Waldseite Süd" von der Polizei kontrolliert.

+ Die vier Beutel Kokain waren im Auto gut versteckt und wurden nur mit Hilfe eines Drogenspürhundes gefunden. © Bundespolizei Bad Bentheim

Nach Fahrerangaben befand er sich auf dem Rückweg nach Norwegen. Die Polizisten ermittelten, dass der Mann am selben Tag per Flugzeug von Norwegen nach Holland reiste, um das Auto abzuholen. Ein Drogenschnelltest war positiv, so dass sich die Polizei das Fahrzeug genauer anschauten, ohne gleich fündig zu werden.