Bahnstrecke Lüneburg - Dannenberg wieder frei 

Zügen rollen wieder

Lüneburg/Dannenberg - Die Zugstrecke zwischen Lüneburg und Dannenberg ist wieder frei. Alle Züge auf der Strecke fahren seit Samstag wieder nach Fahrplan, wie ein Sprecher des Bahnunternehmens Erixx mitteilte.

Der Ersatzverkehr mit Bussen sei eingestellt worden. In Folge des Wintereinbruchs Anfang der Woche waren Bäume und Äste auf die Bahngleise gestürzt. Für die Aufräumarbeiten sollte die Strecke ursprünglich bis einschließlich Sonntag gesperrt bleiben und ein Ersatzfahrplan gelten. Um die Gefahr ähnlicher Situationen in Zukunft zu verringern, solle in den kommenden Tagen noch ein Rückschnitt der Bäume und Sträucher entlang der Strecke erfolgen, sagte der Sprecher.

dpa

