Werner Henke ist Gemeindemeister

Skatspieler setzen ihre Turnierserie fort

+ Gesamtsieger Heinz Riemer freute sich ebenso über eine gelungene Skatpartie wie Werner Henke als neuer Gemeidemeister Stemwedes sowie Klaus Dieter Priesel, der den zweiten Platz bei der Vorrunde in Haldem belegte. - Foto: Skatclub

Stemwede - Der neue Gemeindemeister Stemwedes im Skatspiel heißt Werner Henke. Zugleich errang er am Wochenende noch den Titel des Vereinsmeisters 2016.

In der vierten Vorrunde der Altkreis-Skatmeisterschaft Lübbecke trafen sich am Samstag insgesamt 33 Skatfreunde und eine Skatspielerin im Ilweder Hof Haldem. Die Eröffnungsrede hielt Gerhard Rothe von der Sparkasse Minden-Lübbecke und gab auch die erste Runde aus, was den Spieler besonders gefiel, berichtet Turnierleiter Gerd Schöning. .

Auch Rohte bemerkte demnach, dass die Teilnehmerzahl im Vergleich zu den Turnieren aus den Vorjahren zurückgegangen ist und dass vor allem die Jugend fehle. Aber er freute sich, dass eine Skatschwester den Weg nach Haldem gefunden hatte.

Heinz Riemer (Club Ilweder Hof Haldem) wurde mit 2851 Punkten Gesamtsieger. Platz zwei belegte Klaus Dieter Priesel von den Limberger Kartenhalter mit 2721 Punkten. Dann kam der Gemeindemeister mit 2646 Punkten Werner Henke.

Bester Nichtvereinsspieler, der nich in den Geldpreisen war, wurde Frank Kettler mit 2115 Punkten. Er bekam zusätzlich fünf Liter Barre-Bier als Preis überreicht.

Trotz geringer Beteiligung, war es eine gelungene Veranstaltung und man hatte sehr viel Spaß untereinander, resümieren die Turnierveranstalter. Zur vorletzten Runde lädt der Ilweder Hof Haldem für Freitag,18. November ab 19 Uhr ins Gasthaus Krug zum grünen Kranze nach Schmalge ein.