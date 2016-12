Unterschätztes Risiko: Herz unter Stress

Levern - Bluthochdruck, Diabetes und hohes Cholesterin sind Stress für das Herz. Sie zählen zu den wichtigsten Risikokrankheiten für Herz- und Kreislauf-Erkrankungen. Das Thema steht in diesem Jahr im Mittelpunkt der Herzwochen. Wie aber kann man sich vor den „meist unbemerkten Killern“ schützen? Dieser Frage gingen Dr. med. Rainer Hafer, Physiotherapeutin Heike Tiemann, Cornelia Hafer, Leiterin der Herzsportgruppe im TuS Dielingen, Ernährungsfachfrau Wiebke Tautz sowie die DRK-Mitarbeiter Gerlind und Peter Link vor Kurzem nach.

Eingangs begrüßte Stemwedes stellvertretende Bürgermeisterin Monika Lösche die Gäste zum Herzseminar bei „Rila erleben“ in Levern und dankte den Initiatoren. „Stress ist ein ständiger Begleiter in unserem Leben – wir haben kaum Zeit zum Innehalten. Dabei ist doch unsere Gesundheit das höchste Gut“, mahnte Lösche und zitierte Helmut Qualtinger, der einst sagte: „Stress sind die Handschellen, die man ums Herz trägt.“

Das Zitat griff Dr. Hafer auf, um in seinem Vortag zu raten, eben diese Handschellen zu lösen. Bluthochdruck, Diabetes und ein hoher Cholesterinspiegel könnten unerkannt und unbehandelt zu einer Gefahr für Herz und Gefäßsystem bis hin zu Herzinfarkt, Schlaganfall oder plötzlichem Herztod werden.

+ Im Rahmen des Vortrages „Herz unter Stress“ durften die Gäste ihren Bludruck messen lassen. Hier misst Julia Böning den Blutdruck von Horst Pöttker. © Heidrun Mühlke

Allein an Bluthochdruck leiden in Deutschland nach Schätzungen mehr als 20 Millionen Erwachsene, an Diabetes inzwischen vier bis fünf Millionen. Werden die Risikokrankheiten frühzeitig erkannt und behandelt, können schwerwiegende Folgen vermieden werden, so die Experten. Hafer informierte umfassend über aktuelle medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten, zeigte aber auch Chancen für Patienten auf, den Krankheitsverlauf und dessen Fortschreiten selber positiv zu beeinflussen.