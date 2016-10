Ungebremst auf Kreuzung gefahren - Zusammenstoß zweier Autos

Technischer Defekt als mögliche Unfallursache

+ Laut Aussagen des 53-jährigen Fahrers diese Fords sollen die Bremsen an seinem Wagen versagt haben. - Foto: Polizei

Destel - Bei dem Zusammenstoß zweier Autos auf der Kreuzung Alter Postweg /Neustadt / Desteler Straße ist am Montagvormittag ein 48-jähriger Autofahrer aus Stemwede verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wurde eine schwangere 32-jährige Mitfahrerin in dem anderen Unfallwagen vorsichtshalber ebenfalls ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht. Möglicherweise löste eine defekte Bremse an einem der Wagen den Unfall aus.

Der 53-jährige Fahrer eines Ford war auf der Straße Neustadt in südlicher Richtung unterwegs und beabsichtigte gegen 9.20 Uhr die L 770 geradeaus zu überqueren. Kurz vor dem Kreuzungsbereich versagten nach Angaben des 53-Jährigen die Bremsen an seinem Ford. Dadurch fuhr der Wagen direkt in die Kreuzung. Dort kollidierte der Wagen mit dem Hyundai des 48-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Alten Postweg in östlicher Richtung fuhr.

Für eine technische Untersuchung stellten die Beamten den Ford des 53-Jährigen sicher. Auch der Hyundai wurde abgeschleppt. Neben der Polizei waren die Besatzungen zweier Rettungswagen im Einsatz. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro.