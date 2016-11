Unbekannte stehlen Zigarettenschachteln

Erneut Überfall auf den Hahme-Markt

+ In der Nacht zu Donnerstag erbeuteten unbekannte Täter Zigarettenschachteln im Wert von mehreren Tausend Euro aus dem Haldemer Frischemarkt. Die Polizei ermittelt in dem Fall. - Foto: Polizei

Haldem - Drei maskierte Einbrecher haben in der Nacht zu Donnerstag den Hahme Frischemarkt in Haldem heimgesucht. Bei ihrem Raubzug erbeuteten die unbekannten Angaben der Polizei zufolge Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Schachteln verstauten sie in große Taschen und flüchteten anschließend mit einem Audi.

Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge waren die Kennzeichen an dem Fahrzeug verdeckt. Zu dem Tatgeschehen berichteten die Ermittler der Kriminalwache, dass der Audi gegen 3.40 Uhr auf das an der Haldemer Straße gelegene Gelände der Tankstelle fuhr und drei maskierte Personen den Wagen verließen. Während einer der Männer „Schmiere“ stand, brachen seine beiden Komplizen die gläserne Eingangstür auf. Anschließend rafften die beiden Einbrecher im Geschäft die Zigarettenschachteln zusammen und verstauten diese in mitgebrachte Taschen. Eine genaue Übersicht über das Diebesgut konnte die später verständigte Filialleiterin zunächst nicht geben, da die Unbekannten ein heilloses Durcheinander im Markt hinterlassen hatten.

Die Polizei bittet nun Zeugen, denen in der Nacht ein Audi in Haldem und Umgebung aufgefallen ist, sich bei ihr unter Telefon 05741/ 2770 für Hinweise zu melden. Die jüngste Tat zeigt laut Polizeibericht auffällige Parallelen zu einem Einbruch in den Frischemarkt am 16. September. Um kurz vor 2 Uhr waren in jener Nacht Unbekannte auf die gleiche Weise in das Gebäude eingedrungen und hatten ebenfalls eine größere Anzahl von Zigaretten erbeutet. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass an dieser Tat vier Personen beteiligt waren. Auch hier flüchteten die Kriminellen mit einem Fahrzeug.