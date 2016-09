Tankstelleneinbrecher schlagen erneut zu

Unbekannte erbeuten Zigaretten und Tabak

+ In der Nacht zu Montag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Tankstelle in Stemwede-Twiehausen und erbeuteten Tabakwaren. - Symbolbild: dpa

Twiehausen - In der Nacht zu Montag schlugen im Bereich Stemwede erneut Tankstelleneinbrecher zu. Diesmal suchten sie ein Geschäft in der Straße Alter Postweg in Twiehausen heim. Erst in der Nacht zu Freitag hatten Unbekannte in eine Tankstelle in Haldem eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich diesmal Angaben der Polizei zufolge gegen 1.40 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum, indem sie eine Tür aufhebelten. Anschließend gingen sie zum Kassenbereich. Aus den dahinterliegenden Zigarettenauslagen entwendeten sie eine bisher nicht bekannte Menge an Tabakwaren. Danach flüchteten sie unerkannt. Die Schadenhöhe konnte noch nicht taxiert werden. Hinweise nehmen die Beamten der Polizei in Lübbecke unter Telefon 05741/88660 entgegen.