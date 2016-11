Für rund 1500 Päckchen geht die Reise bald los

„Weihnachten im Schuhkarton“-Team dankt für Unterstützung

+ Nehmen Pakete an, kontrollieren und sortieren sie: (v.r.) Reinhard Stammeier, Kristin Altvater, Renate Schlanderer und Elisabeth Stammeier. Nicht auf dem Bild sind die Helferinnen Astrid Hafer, Gertrud Siebe und all jene, die beim Verladen der Pakete mit anpacken. - Foto: Schmidt

Westrup - Seit etwa vier Wochen sieht es auf der Diele des Westruper Ehepaares Elisabeth und Reinhard Stammeier aus wie beim Weihnachtsmann persönlich. Wohin man auch blickt, überall stapeln sich Geschenkpakete. Ihre Bestimmung: Im Rahmen der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ sollen sie bedürftigen Kindern eine Freude bereiten.

Die Diele in Westrup dient als Sammelstation für Schuhkartons voller Hoffnung, die Päckchenpacker aus Stemwede und den benachbarten Gemeinden liebevoll zusammengestellt haben. In jedem – insgesamt sind es um die 1500 – befindet sich ein Kuscheltier, Kleidung, Süßes, Spielzeug, Schulmaterial und Hygieneartikel.

Am Sonnabend werden die Päckchen in große Umzugskartons gepackt und auf Paletten verlagert. Später holt ein Laster sie ab und die Reise beginnt.

Der Transport will gut vorbereitet sein. Bis nach Rumänien sind es immerhin rund 1400 Kilometer und Bulgarien ist noch ein ganzes Stück weiter entfernt – ganz zu schweigen von der Mongolei. Weitere Empfängerländer sind in diesem Jahr Moldavien und Weißrussland.

Für die etlichen Kilometer Strecke ist ein Reisegeld nötig. Dieses sammeln die Organisatoren der Aktion in erster Linie durch Spenden. Erfolg brachte zudem der Verkauf von noch leeren, aber bereits bunt verpackten Schuhkartons in den Stemweder Schuhgeschäften – zum Beispiel an jene, die sich das mühselige Verpacken ersparen wollen. Dadurch kamen 140 Euro Reisegeld zusammen.

Elisabeth Stammeier freut sich über den erfolgreichen Verlauf der diesjährigen Auflage von „Weihnachten im Schuhkarton“. Sie selbst ist erstmals durch einen Beitrag in einer Zeitschrift auf die Aktion des Vereins „Geschenke der Hoffnung“ aufmerksam geworden. Das war vor 19 Jahren. Seitdem engagiert sie sich für die Geschenk-Aktion. Ans Aufhören denkt sie noch lange nicht.

Ihr und den anderen Helfern liegt es am Herzen, danke zu sagen – für jedes gespendete Päckchen, für Sachspenden, Geldspenden als Reisegeld und für eigens für „Weihnachten im Schuhkarton“ gestrickte Kleidung. - ks