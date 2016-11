Neuer Rotary-Club füllt weißen Fleck

Kai Abruszat übernimmt Präsidenten-Posten

+ Der neue Rotary Club Stemwede-Dümmer nimmt seine Arbeit auf: (v.l.) Präsidentin elect Dr. Brigitte Sommer-Hafer, Stemwedes Bürgermeister und Präsident Kai Abruszat sowie Sekretärin Maresa Harting-Hertz bei der Gründungsfeier. - Foto: Rotary-Club

Stemwede - Jetzt gibt es auch für Stemwede und das angrenzende Niedersachsen einen Rotary-Club. Zum neuen Club Stemwede-Dümmer gehören aktuell 21 Mitglieder. Erster Präsident ist Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat. Bei der Gründungsfeier bei Rila in Levern gratulierten viele Gäste, berichtet der Club aus dem Grenzgebiet jetzt in einer Mitteilung.

Der „weiße Fleck“ auf der rotarischen Landkarte im äußersten Nordwesten Westfalens hatte den Lübbecker Rotarier Karl-Wilhelm Deerberg sowie Freunde in der Distriktleitung angespornt, das Interesse an der Arbeit rund um den Stemweder Berg auszuloten. Dazu galt es, viele Personen anzusprechen und einzuladen.

Kai Abruszat hob bei der Gründungsversammlung in seiner ersten Ansprache als Clubpräsident die Leistung des Gründungsbeauftragten mit launigen Worten hervor. Mit „fröhlicher Penetranz und ostwestfälischer Hartnäckigkeit“ habe Karl-Wilhelm Deerberg auch ihn davon überzeugt, bei Rotary mitzumachen und ein Amt zu übernehmen, so Abruszat.

Past-District-Govenor Emile Rijcken berichtete, dass erstmals vor 15 Jahren aufgefallen sei, dass es im Raum Lübbecke verhältnismäßig wenige Rotarier gebe. „Wenn man daran glaubt, kommt auch die Kraft“, sagte Rijcken voller Freude darüber, dass nun tatsächlich ein Club gegründet worden sei.

Thomas Struckmeier, Präsident des Nachbarclubs Lübbecke, lobte, dass es „mit Bravour gelungen“ sei, Menschen für die rotarische Idee zu begeistern. Nach einem ersten Treffen im Mai hätten die Interessenten bereits im September den Entschluss gefasst, die Gründung des neuen Clubs in Angriff zu nehmen, so Struckmeier.

Districtleiter-Govenor Bernhard Wahlers begrüßte die 21 Gründungsmitglieder in der rotarischen Familie, die in Deutschland etwa 54 000 Mitglieder zählt. „Freundschaft ist ein Grundwert von Rotary“, sagte Wahlers. Das weltweite Netzwerk könne als soziales Kapital angesehen werden. „Denn Rotary hilft Menschen“, erinnerte Wahlers an das Jahresmotto von Rotary.

Zum Gründungsvorstand des Rotary Clubs Stemwede-Dümmer gehören neben Kai Abruszat (Gründungspräsident) auch Dr. Brigitte Sommer-Hafer (Präsidentin elect), Maresa Harting-Hertz (erste Sekretärin), Frank Mattusch (zweiter Sekretär), Christoph Droste (Schatzmeister) und Bernd Richter (Clubmeister), zum erweiterten Vorstand Dr. Friederike Niemeyer (Öffentlichkeitsarbeit) und Katrin Berger (Gemeindienst). Clublokal ist der Berggasthof Wilhelmshöhe in Haldem.

http://rcsd.live