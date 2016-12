Neue Tankstelle für Elektrofahrzeuge

Einweihung der ersten E-Tankstelle in Oppendorf / Ladevorgang für Museumsbesuch nutzen

+ Wilfried Winkelmann (3.v.l.) eröffnete die E-Auto-Ladestation am Mühlenheider Windkraftmuseum in Oppendorf im Rahmen der Jahreshauptversammlung der BWE und machte auf den Sinn von regenerativen Energien aufmerksam. - Foto: Mühlke

Oppendorf - Wilfried Winkelmann eröffnete kürzlich die erste E-Mobil-Tankstelle in Oppendorf, Mühlheide 14. An dieser können Nutzer ihr Auto mit Energie aus 100 Prozent Wind- und Solarstrom befüllen – und das kostenlos.

Just vollgetankte Elektrofahrzeuge verschiedener Automobilmarken wurden in diesem Rahmen präsentiert und konnten teilweise Probe gefahren werden. Die E-Zapfsäule wurde von der Firma Vensys-Elektrotechnik aus Diepholz gesponsert, um die E-Mobilität in der Region zu fördern. Der Hersteller innovativer Umrichtertechnik für Windenergie- und Solaranlagen, verfolgt damit das wichtige Ziel saubere Energie für eine saubere Zukunft zur Verfügung zu stellen. Deren Geschäftsführer Urban Schippmann freute sich, ein „tolles Projekt“ unterstützen zu können. Die Zapfsäule steht ab sofort für jeden zur freien Verfügung. Wilfried Winkelmann bietet das Laden von Elektrofahrzeugen kostenlos an. Es können zwei Fahrzeuge mit Typ-2-Anschlüssen gleichzeitig geladen werden. Weitere Steckersysteme sind ebenfalls vorhanden. „Während des Ladevorgangs kann das Mühlenheider Windkraftmuseum besichtigt werden“, machte Winkelmann am Rande deutlich.

Eine weitere E-Tankstelle in Stemwede gibt es am Rathaus in Levern. Dort hat die RWE-Gesellschaft im Sommer vergangenen Jahres eine Ladesäule mit zwei Plätzen eingerichtet. Gegen Gebühr erhalten Fahrer von E-Autos dort den nötigen Strom, um ihre Fahrt fortsetzen zu können.

Die E-Tankstellen-Eröffnung in Oppendorf fand anlässlich der Jahreshauptversammlung des Bundesverbands Wind Energie (BWE) im Deutschen Energieforum, direkt an der Westfälischen Mühlenstraße statt. Im Anschluss an die Versammlung wurde der Film „Power to Change” gezeigt, der einen Überblick über die Möglichkeiten für die Energiewende hin zu 100-prozentig erneuerbaren Energien aufzeigt. Nähere Informationen finden Interessierte im Internet. - hm

www.muehlenheider- windkraftmuseum.de