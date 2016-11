36-jährige Frau verletzt ins Krankenhaus

Mercedes kollidiert mit Traktor

Die Mercedes-Fahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Stemwede - Ein Mercedes und ein Traktor mit Anhänger sind am Donnerstag auf der Stemweder-Berg-Straße in Wehdem frontal zusammengestoßen.

Eine 36-jährige Frau aus Marl war mit ihrem Mercedes in Richtung Oppenwehe, als die linke Front ihres Fahrzeugs in einer langgezogenen Rechtskurve in Höhe der Straße „An den Wellen“ mit dem entgegenkommenden Traktor eines 46-jährigen Stemweders kollidierte. Die Mercedes-Fahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Stemweder-Berg-Straße war während der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung kurzzeitig voll gesperrt.