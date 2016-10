Kindertag weckt Lust am Sport

Wehdem - Beim Tischtennis Bälle über das Netz schmettern? Oder doch lieber Fußball spielen? Und was für Angebote gibt es im Bereich des Breitensports? Wo es viele Möglichkeiten gibt, fällt die Entscheidung oft schwer. Beim siebten Kindertag in der Wehdemer Zweifach-Turnhalle konnten Jungen und Mädchen daher gestern die Sparten des TuS Stemwede kennenlernen, allerhand ausprobieren, sportliche Vorlieben entdecken und sich nebenbei austoben.

+ Zahlreiche Kinder nutzten den Kindertag, um sich zu bewegen und die Angebote des TuS Stemwede kennenzulernen – sehr zur Freude der Organisatoren. © Schmidt

Eine Premiere war der Auftritt der noch jungen Hip-Hop-Gruppe des TuS Stemwede unter der Leitung von Maren Kracht. Die Mädchen im Alter von fünf bis zehn Jahren tanzten erstmals in der Öffentlichkeit. Falls sie Lampenfieber hatten, so war es ihnen in keinster Weise anzumerken. Mit verschiedenen Choreografien zu flotter Musik machten sie Lust auf modernen Tanzsport und zeigten, was sie innerhalb eines halben Jahres gelernt hatten. Erstmals dabei war auch ein Infostand des Projektes „Stemwede Inklusiv“. Wer wollte, konnte sich dort über Inklusion informieren oder eine Verschnaufpause in einer dazugehörigen Bastelecke einlegen. Um durchzuatmen und den Puls wieder etwas zu senken, bot sich auch der Besuch in einer kleinen Cafeteria an. Die dort angebotenen Torten hatten Mütter und Landfrauen gebacken. Der Erlös kommt dem Jugendförderverein und somit allen Sparten des TuS Stemwede zugute.