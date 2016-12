Mitglieder des Stemwederberg-Schützenverbands blicken zurück

Hoher Stellenwert in der Gesellschaft

+ © Bollmeier Die Stemweder-Berg-Schützen (v.l.) Tobias Reitmeyer, Susanne Stockmann, Heinz Bergmann, Karlheinz Rodeck, Horst Rennegarbe, Detlef Klanke und Wilfried Hegerfeld freuten sich bei der Jahreshauptversammlung über Präsente als Dank für ihren Verdienst im Schützenwesen. © Bollmeier

Bohmterheide / Stemwede - Für die Schützen geht das Jahr nach zahlreichen Festen und Wettbewerben nun zu Ende. Doch die nächsten Termine stehen schon wieder an. Zur Jahreshauptversammlung trafen sich am Wochenende die Delegierten der zwölf Mitgliedsvereine des Stemwederberg-Schützenverbands in der Schützenhalle am Sportzentrum in Reiningen. Bei diesem Anlass wurden auch zahlreiche Ehrungen vorgenommen: Groß war die Freude bei Susanne Stockmann vom Schützenverein Reiningen, als ihr für ihre Verdienste ums Schützenwesen der Ehrenteller des Stemwederberg-Schützenverbands vom Präsidenten Karlheinz Rodeck überreicht wurde. Lang anhaltender Applaus begleitete die Ehrungszeremonie unter den Delegierten der Mitgliedsvereine, nachdem der Präsident in einer humoristischen Laudatio das Wirken der Geehrten Revue passieren ließ.

Rodeck begrüßte zudem neben den Majestäten und dem Ehrenvorsitzenden Dieter Hohlt, besonders Carsten Oehlschläger als Vorsitzender des ausrichtenden Reininger Vereins. Reiningen war Ausrichter der Jahreshauptversammlung, da ihre Schützenmannschaft beim Pokalschießen 2016 den entscheidenden Platz erzielt hatte. Erstmals wird im kommenden Jahr das Pokalschießen aus organisatorischen Gründen auf Antrag der Reininger und Beschluss der Versammlung am Sonntag vor dem eigentlichen Verbandsfest stattfinden.

Unter Wahlleitung des Vorsitzenden wählten die Schützens für den aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidierenden ersten Schießwart Horst Rennegarbe, seinen Stellvertreter Wilfried Hegerfeld für drei Jahre ins Amt. In die dadurch frei gewordene Position des Stellvertreters wählte die Versammlung den Brockumer Andre Kubutat. Auch Heinz Bergmann kandidierte nicht wieder für das Amt des ständigen Auswerters. Hier wählten die Delegierten Tobias Reitmeyer von Reininge. Eine einstimmige Wiederwahl gab es für den stellvertretenden Vorsitzenden Detlef Klanke vom Wehdemer Verein.

Rodeck hebt Leistungen und Auszeichnungen einzelner Schützen hervor

Keine Beanstandungen hatten die gewählten Kassenprüfer Carsten Röttcher (Haldem) und Jürgen Gläscher (Levern) an der Kassenführung von Marlene Kleybrink (Drohne), was auf Antrag zur Entlastung des Vorstandes führte.

Im Jahresresümee von Karlheinz Rodeck wurde deutlich, dass das Schützenwesen in der Gesellschaft nach wie vor einen hohen Stellenwert einnimmt. Besonders hob Rodeck Leistungen und Auszeichnungen einzelner Schützen des Verbands hervor, wobei er dieses als Ansporn für alle anderen sah.

Zum Abschluss der Versammlung dankte Rodeck den Ausscheidenden mit Präsentkörben für ihr Wirken. Horst Rennegarbe fungierte in Vorstandsämtern seit 1983 – zunächst als Auswerter und ab 1993 in der Sportleitung. Heinz Bergmann sorgte seit fast 25 Jahren als Auswerter für die exakte Ergebnissfeststellung.

Horst Rennegarbe gab der Versammlung zum letzten Mal einen Rückblick auf das Pokalschießen in Westrup, wobei er den Verein für die gute Organisation lobte. Nach der Auslosung der Schießfolge für das Pokalschießen in Reiningen im nächsten Jahr wurden auch die Schützenfesttermine 2017 bekannt gegeben: Levern 25. bis 27. August mit Blumenkorso, Bohmterheide 3. und 4. Juni, Oppenwehe 19. und 20. Mai, Stemshorn 16. und 17. Juni, Oppendorf 12. und 13. Mai, Haldem 11. und 12. August, Arrenkamp 5. und 6. August, Brockum 3. und 4. Juni, Westrup 9. und 10. Juni, Drohne 8. und 10. Juli, Wehdem 14. und 15. Juli und Reiningen 13. und 14. Mai mit Pokalschießen am 7. Mai und Verbandsfest am 14. Mai.

bo